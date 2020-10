Bartomeu | “Non volevo la cessione di Messi E’ un pilastro del club”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) Josep, presidente del Barcellona, ha parlato per la prima volta in merito alla vicendae della sua quasila scorsa estate. Il numero uno dei catalani per la prima volta spiega il suo punto di vista sul casodi quest’estate. Queste le sue parole in una conferenza stampa con i media spagnoli: “Sono stato accusato di aver spinto per la sua partenza per sistemare i conti, ma non è vero. Non avevamo nessuna intenzione di rinforzare una diretta rivale, c’erano tanti club europei importanti su di lui e sarebbe stato un avversario difficile per la Champions. E non ho mai pensato alle dimissioni. Ho deciso di non entrare in una discussione dialettica, perché la priorità era chefacesse parte del nuovo progetto, e non lo farò ...