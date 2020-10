Uomini e Donne, registrazione del 24 ottobre 2020: Nicola fa piccanti rivelazioni su una dama, Michele viene smascherato e Gianluca abbandona lo studio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre si è svolta una nuova registrazione in cui sono successe molte cose particolari. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, anticipazioni: la registrazione del 24 ottobre 2020 Sabato 24 ottobre 2020 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne che, ormai lo sapete bene, non è più diviso in trono classico e trono over ma tutti i protagonisti sono presenti insieme in un unico format. Di solito le registrazioni quest’anno avvengono nel weekend per permettere a tutti di poter partecipare senza problemi. La puntata registrata sabato ha avuto diversi colpi di scena. Il Vicolo delle News informa che uno dei protagonisti ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sabato 24si è svolta una nuovain cui sono successe molte cose particolari. Ecco che cosa è successo., anticipazioni: ladel 24Sabato 24si è svolta una nuovadiche, ormai lo sapete bene, non è più diviso in trono classico e trono over ma tutti i protagonisti sono presenti insieme in un unico format. Di solito le registrazioni quest’anno avvengono nel weekend per permettere a tutti di poter partecipare senza problemi. La puntata registrata sabato ha avuto diversi colpi di scena. Il Vicolo delle News informa che uno dei protagonisti ...

