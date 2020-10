Traffico Roma del 26-10-2020 ore 08:45 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati a questo appuntamento a causa di un incidente disagi nella zona di Ostia Antica le ripercussioni tra via di Castel Fusano è la via del mare a causa di un rallentato il Traffico sulla via Appia tra Ciampino e il raccordo anulare per Traffico invece code sul lungotevere all’altezza di Ponte Garibaldi verso Castel Sant’Angelo che troviamo anche sulla via Flaminia file dal raccordo al bivio per Tor di Quinto sull’accordo non ci sono al momento disagi di Traffico mentre sul tratto Urbano della A24 Stanno diminuendo le code ma rimangono ancora disagi abbiamo code a partire da via Fiorentini per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno ben trovati a questo appuntamento a causa di un incidente disagi nella zona di Ostia Antica le ripercussioni tra via di Castel Fusano è la via del mare a causa di un rallentato ilsulla via Appia tra Ciampino e il raccordo anulare perinvece code sul lungotevere all’altezza di Ponte Garibaldi verso Castel Sant’Angelo che troviamo anche sulla via Flaminia file dal raccordo al bivio per Tor di Quinto sull’accordo non ci sono al momento disagi dimentre sul tratto Urbano della A24 Stanno diminuendo le code ma rimangono ancora disagi abbiamo code a partire da via Fiorentini per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-10-2020 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ferrovie: la crisi di Italo tra tagli ai servizi e un pensiero ai treni regionali

Su questo, va detto, Cattaneo torto non ha. Basta aprire un orario ferroviario per trovare treni regionali che viaggiano per oltre un'ora senza fermate, ad esempio tra Orte e Roma o tra Sassari e ...

A25, chiusura notturna alternata rampe Bussi/Popoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 di lunedì 26 ottobre alle ore 6 di martedì 27, sarà disposta l'interdizione al traffico dello Svincol ...

