Together Price: una settimana gratis per festeggiare il milione di iscritti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Al via nell’ultima settimana di ottobre, dal 24 al 31, la “Together Price free week” una settimana di servizio gratuito per festeggiare 1 milione di iscritti Together Price è la piattaforma che nel 2018 lanciava ufficialmente il suo servizio in Italia e Spagna per aiutare tutte le persone che avevano bisogno di condividere in gruppo il costo di abbonamenti digitali premium o multi account, come Disney Plus, Prime Video, Apple Music, Nintendo Switch Online e molti altri. Il numero di utilizzatori è salito esponenzialmente in fase di lockdown quando il bisogno di intrattenersi tra le mura domestiche si è fatto più vivo. E’ forse una delle poche storie positive della fase covid che ha ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Al via nell’ultimadi ottobre, dal 24 al 31, la “free week” unadi servizio gratuito perdiè la piattaforma che nel 2018 lanciava ufficialmente il suo servizio in Italia e Spagna per aiutare tutte le persone che avevano bisogno di condividere in gruppo il costo di abbonamenti digitali premium o multi account, come Disney Plus, Prime Video, Apple Music, Nintendo Switch Online e molti altri. Il numero di utilizzatori è salito esponenzialmente in fase di lockdown quando il bisogno di intrattenersi tra le mura domestiche si è fatto più vivo. E’ forse una delle poche storie positive della fase covid che ha ...

