Suburra 3 | Alessandro Borghi | “La terza stagione è una storia d’amore”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladi- La serie, quella conclusiva, è stata presentata dagli autori e dal cast, nel quale spiccanoe Giacomo Ferrara, uniti da un'amicizia sempre più stretta; ma occhio alle donne... Solo Roma è eterna. È la frase di3, lafinale di- La serie, disponibile in streaming su Netflix dal 30 ottobre. È una di quelle frasi che sottintende qualcos'altro, una di quelle a cui ognuno può aggiungere il finale che crede. Guardando le nuove puntate, sei in tutto, di, dopo aver visto quelle della seconda, il senso di questa frase appare chiaro: solo Roma è eterna, non lo sono gli uomini che la ...