“Sono dimagrito”. Oggi è così, ma 5 mesi fa Michele di UeD era un’altra persona (Di lunedì 26 ottobre 2020) Michele Dentice è uno dei cavaliere di Uomini e Donne. L’uomo non è passato inosservato al pubblico femminile durante il Trono Over, soprattutto durante l’ultima sfilata in intimo che ha messo in mostra il suo fisico da capogiro. Pochi mesi fa il cavaliere era molto diverso e ha deciso di condividere con i suoi follower la sua storia. Quest’anno il personal trainer napoletano ha passato un brutto periodo, durante il quale si era lasciato andare fisicamente e ha mostrato la foto del prima e dopo lanciando anche un messaggio di forza e coraggio alle persone che non riescono a rimettersi in forma. “Con riluttanza posto la foto a sinistra, datata maggio 2020, post lockdown post fase acuta covid. – ha scritto il cavaliere – Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)Dentice è uno dei cavaliere di Uomini e Donne. L’uomo non è passato inosservato al pubblico femminile durante il Trono Over, soprattutto durante l’ultima sfilata in intimo che ha messo in mostra il suo fisico da capogiro. Pochifa il cavaliere era molto diverso e ha deciso di condividere con i suoi follower la sua storia. Quest’anno ill trainer napoletano ha passato un brutto periodo, durante il quale si era lasciato andare fisicamente e ha mostrato la foto del prima e dopo lanciando anche un messaggio di forza e coraggio alle persone che non riescono a rimettersi in forma. “Con riluttanza posto la foto a sinistra, datata maggio 2020, post lockdown post fase acuta covid. – ha scritto il cavaliere – Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori ...

