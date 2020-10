Serie A | il calcio chiede aiuto al Governo E Spadafora accusa il sistema

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - SkySport : Focolaio alla Reggiana: 27 positivi al coronavirus - CorSport : #Coronavirus, #Reggiana focolaio: 27 positivi! ?? - Rossana_81 : Tutti gli sport sono sospesi,le palestre chiuse,gare e competizioni a fanculo ma la serie a continua a giocare nono… - ilcirotano : Calcio, Serie A: Cagliari vs Crotone 4-2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calcio

E' tris per la Fiorentina che, nella partita contro l'Udinese, in casa per 3-2 e si porta a 7 punti in classifica. Il primo tempo vede la squadra viola protagonista allo Stadio Artemio Franchi: all'11 ...La Juventus conquista un solo punto per la classifica, pareggiando in casa all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona per 1-1, in un match a ritmi sostenuti, con gli ospiti guidati da Juric che ...