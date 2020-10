Selvaggia Roma, il dolore vinto con l’amore della mamma (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutto pronto per l’ingresso di Selvaggia Roma all’interno della casa del GF VIP: non tutti conoscono il dramma superato grazie all’amore per la mamma Selvaggia Roma (fonte foto: Instagram, @ SelvaggiaRoma )Nuova, scoppiettante puntata del GF VIP, quella in onda stasera su Canale 5 insieme ad Alfonso Signorini, Pupo ed Antonella Elia: tante sorprese con l’ingresso i nuovi concorrenti, tra cui Selvaggia Roma. Il Grande Fratello sembra proprio non voler smettere di sorprendere e stupire il suo foltissimo e nutrito pubblico. Mentre il programma continua ad emozionare con scontri, incontri, litigi, avvicinamenti e lacrime, non mancano le novità portate dall’ingresso di ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutto pronto per l’ingresso diall’internocasa del GF VIP: non tutti conoscono il dramma superato grazie all’amore per la(fonte foto: Instagram, @)Nuova, scoppiettante puntata del GF VIP, quella in onda stasera su Canale 5 insieme ad Alfonso Signorini, Pupo ed Antonella Elia: tante sorprese con l’ingresso i nuovi concorrenti, tra cui. Il Grande Fratello sembra proprio non voler smettere di sorprendere e stupire il suo foltissimo e nutrito pubblico. Mentre il programma continua ad emozionare con scontri, incontri, litigi, avvicinamenti e lacrime, non mancano le novità portate dall’ingresso di ...

virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - trash_italiano : PIERPAOLO, MOLLA LA PRESA. Appena ti avvicinerai ad un’altra tornerà lei correndo, proprio quando non avrà più atte… - hashtagtr4sh : RT @Raffa_moody: È chiaro che non ci sarà alcuna eliminazione: sarebbe uscita Elisabetta e non possono permetterselo dato che Selvaggia Rom… - Veraa90 : RT @ineedalcool: Bettarini e la Salemi hanno già fatto il GF quindi non capisco la loro utilità SELVAGGIA ROMA È UNA VIP? Perché? Oltre a… - Veraa90 : RT @Viperissima_: L'unica dinamica che creerà la Salemi sarà quella di ammorbarci con quel Power che aveva rotto già nella sua edizione. Pe… -