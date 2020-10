Proteste contro il Dpcm, scontri tra manifestanti e polizia anche a Milano e Torino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli scontri arrivano anche a Milano: durante la protesta di piazza contro il nuovo Dpcm, un centinaio le persone hanno lanciato fumogeni contro gli agenti. Alta tensione anche a Napoli e Torino, dalla ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gliarrivano: durante la protesta di piazzail nuovo, un centinaio le persone hanno lanciato fumogenigli agenti. Alta tensionea Napoli e, dalla ...

Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - SkyTG24 : Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: ?Dopo Napoli le proteste contro le nuove restrizioni dilagano in altre città, da Catania a Torino. ?Cosa sta succedendo?… - GiovanniFanfoni : @mrvnbz Nella migliore delle ipotesi, è un caso di disperata idiozia. Tuttavia, hanno l'aria di essere squadracce -