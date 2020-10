La clinica per rinascere 3: Michela B (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi 26 ottobre 2020 va in onda l’ottavo episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia della clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05 e in replica al giovedì alle 21,20. La clinica per rinascere: Michela B La protagonista dell’ottavo episodio della terza stagione è ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi 26 ottobre 2020 va in onda l’ottavo episodio della terza stagione de Laper-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia dellaPineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. Laper-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05 e in replica al giovedì alle 21,20. LaperB La protagonista dell’ottavo episodio della terza stagione è ...

you_trend : ?? Come si calcola Rt? Guarigione clinica e virologica sono la stessa cosa? Qual è la differenza fra tamponi effettu… - rtl1025 : ?? Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il #vaccino anti #Covid19 è mort… - ssimon1900 : RT @cotrozzi_lisa: ( PROVINCIA DI BRINDISI ) Lui vive così,per strada maschietto di circa 4 anni x 4 kg ora ricoverato presso clinica… - xiana44698880 : RT @cotrozzi_lisa: ( PROVINCIA DI BRINDISI ) Lui vive così,per strada maschietto di circa 4 anni x 4 kg ora ricoverato presso clinica… - Marcell60817606 : RT @cotrozzi_lisa: ( PROVINCIA DI BRINDISI ) Lui vive così,per strada maschietto di circa 4 anni x 4 kg ora ricoverato presso clinica… -

Ultime Notizie dalla rete : clinica per ?? La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta: come rivedere puntata del 25 ottobre in streaming Bellacanzone Trasferimento Geriatria al Policlinico, I Quartieri scrivono a Zuccatelli: “Non lo consentiremo”

Egregio Dottore, è notizia di queste ultime ore, leggendo i resoconti giornalistici, che Lei voglia trasferire sic et simpliciter l’U.O. di Geriatria del Pugliese presso il Policlinico di Germaneto, ...

Più reparti Covid, meno letti per gli altri malati

Riduzione delle attività ordinarie: mancano medici e infermieri. Già allestiti 200 posti negli ospedali cittadini, ma ne servono ancora ...

Egregio Dottore, è notizia di queste ultime ore, leggendo i resoconti giornalistici, che Lei voglia trasferire sic et simpliciter l’U.O. di Geriatria del Pugliese presso il Policlinico di Germaneto, ...Riduzione delle attività ordinarie: mancano medici e infermieri. Già allestiti 200 posti negli ospedali cittadini, ma ne servono ancora ...