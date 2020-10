Il Milan sbarca su Apple Music con due playlist

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Iloggi sucon dueesclusive composte da brani scelti direttamente dai calciatori e dalle calciatrici del club. LeMatch Day e Women’s Team potranno accompagnare i tifosi nel giorno della partita, con le canzoni per entrare nel clima gara o per festeggiare dopo una vittoria. «ACha voluto regalare a tutti gli appassionati di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Milan sbarca

Corriere della Sera

sbarcato a Milanello nella scorsa estate per prendere il posto di Asmir Begovic. Il debutto in rossonero segna dunque il suo ritorno in campo nel nostro campionato, a distanza di tre anni dall'ultima ...Konami fischia l'inizio delle competizioni anche su iOS e Android: eFootball PES 2021 Mobile è disponibile per il download gratuito.