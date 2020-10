“Il Covid sarà sconfitto dalla ricerca, ma le altre patologie non sono finite in lockdown”, rimarca Mattarella (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una celebrazione importante, quella ospitata stamane dal Quirinale, per altrettanti parole, con le quali il Presidente della Repubblica ha tenuto ad ‘avvertire’ circa ‘altre urgenze’, ugualmente a rischio vita, che corrono parallelamente a quel per il coronavirus: “Le altre impegnative patologie non sono finite in lockdown, il cancro continua a manifestarsi con i ritmi di prima, troppi screening, troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia, rischiando ritardi irrecuperabili nelle diagnosi di tumore e pericolose interruzioni nelle terapie, che non consentono pause o sospensioni”. Mattarella: “La ricerca si associa al termine responsabilità” Mattarella, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una celebrazione importante, quella ospitata stamane dal Quirinale, perttanti parole, con le quali il Presidente della Repubblica ha tenuto ad ‘avvertire’ circa ‘urgenze’, ugualmente a rischio vita, che corrono parallelamente a quel per il coronavirus: “Leimpegnativenonin lockdown, il cancro continua a manifestarsi con i ritmi di prima, troppi screening, troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia, rischiando ritardi irrecuperabili nelle diagnosi di tumore e pericolose interruzioni nelle terapie, che non consentono pause o sospensioni”.: “Lasi associa al termine responsabilità”, ...

