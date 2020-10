Grido d’allarme drammatico: “la pandemia ormai è fuori controllo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) I medici contro i politici. Gli ospedali sono intasati e presto si rischia di non avere più posti. Il Grido d’allarme è drammatico. I medici si dicono molto preoccupati dall’aumento inesorabile di contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni. E lanciano un Grido d’allarme drammatico, anche contro la politica. “I numeri relativi ai contagi evidenziano che ormai l’epidemia è fuori controllo e sono particolarmente preoccupanti sia i dati sui nuovi casi sia quelli relativi ai nuovi ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive”. A dirlo, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. I numeri “mantengono un trend di crescita e ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) I medici contro i politici. Gli ospedali sono intasati e presto si rischia di non avere più posti. Ild’allarme è. I medici si dicono molto preoccupati dall’aumento inesorabile di contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni. E lanciano und’allarme, anche contro la politica. “I numeri relativi ai contagi evidenziano chel’epidemia ècontrollo e sono particolarmente preoccupanti sia i dati sui nuovi casi sia quelli relativi ai nuovi ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive”. A dirlo, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. I numeri “mantengono un trend di crescita e ...

