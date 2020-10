Green e digitale | Gentiloni lancia l’Europa post-Covid

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Viviamo in tempi incerti e ovviamente la nostra attenzione è concentrata sugli sviluppi quotidiani della pandemia, ma non dobbiamo dimenticare di guardare anche avanti, al lungo termine” e agli obiettivi di sostenibilità e innovazione dell’economia. Lo ha affermato il Commissario Europeo all’Economia, Paolo, intervenendo alla conferenza G-STIC2020, sottolineando che la pandemia potrebbe “invertire anni e anni di progressi” su temi come la riduzione della povertà e l’aumento dell’educazione. Sia a livello europeo, sia a livello globale si pongono quindi “grandi sfide davanti a noi” con la crisi. “La sostenibilità resta una priorità di questa Commissione. Non è cambiato il nostro impegno su una transizione ...