Grande Fratello Vip 5: il codice tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (Di martedì 27 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Pierpaolo Pretelli per parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Succede nel corso della puntata del 26 ottobre 2020 del Grande Fratello Vip 5. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino sono diventati molto complici nel corso delle settimane. Il problema è che la conduttrice di Battiti pare non sia interessata ad andare oltre l’amicizia. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che Elisabetta è madre di Nathan Falco. In puntata tuttavia Pretelli ha avuto modo di parlare della situazione con il conduttore del programma Alfonso Signorini. Collegato dal confessionale, l’ex velino ha fatto capire che lo stallo tra i due è dovuto alla presenza del bambino. ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha chiamato in confessionaleper parlare del suo rapporto con. Succede nel corso della puntata del 26 ottobre 2020 delVip 5. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino sono diventati molto complici nel corso delle settimane. Il problema è che la conduttrice di Battiti pare non sia interessata ad andare oltre l’amicizia. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto cheè madre di Nathan Falco. In puntata tuttaviaha avuto modo di parlare della situazione con il conduttore del programma Alfonso Signorini. Collegato dal confessionale, l’ex velino ha fatto capire che lo stallo tra i due è dovuto alla presenza del bambino. ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - scallonisii : IL GRANDE FRATELLO CON QUESTA PUNTATA HA CAGATO FUORI DAL CESSO. #GFvip - 25e82c1a95c1496 : RT @trashloger: Comunque il gioco del grande fratello fino ad un certo punto. Qui stiamo parlando della via privata di una famiglia, vi ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma i nuovi concorrenti Il Fatto Quotidiano "GF Vip", Pierpaolo sul rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Negli ultimi giorni si è lasciata andare"

La tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5, ha aggiunto un nuovo capitolo al particolare rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che nella ...

Grande Fratello Vip, Amedeo Goria a Guenda: "E' bipolare con me e i suoi compagni". Maria Teresa Ruta replica furiosa | VIDEO

Guenda Goria è tornata a parlare del rapporto con la madre Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre la ragazza ha parlato pure della lettera che tre giorni fa Roberto ...

La tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5, ha aggiunto un nuovo capitolo al particolare rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che nella ...Guenda Goria è tornata a parlare del rapporto con la madre Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre la ragazza ha parlato pure della lettera che tre giorni fa Roberto ...