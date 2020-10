Covid, niente diagnosi salva-vita: slittano visite, 9 mesi per un’ecografia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid-19 blocca le visite di routine. I controlli periodici che in precedenza riuscivano a salvare molte vite, adesso vengono continuamente rimandati. Per una semplice ecografia è necessario attendere almeno 9 mesi. I tempi di attesa per le visite di controllo, ai tempi del Covid-19, sono talmente dilatati che le diagnosi salva-vita non esistono più. La … L'articolo Covid, niente diagnosi salva-vita: slittano visite, 9 mesi per un’ecografia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il-19 blocca ledi routine. I controlli periodici che in precedenza riuscivano are molte vite, adesso vengono continuamente rimandati. Per una semplice ecografia è necessario attendere almeno 9. I tempi di attesa per ledi controllo, ai tempi del-19, sono talmente dilatati che lenon esistono più. La … L'articolo, 9per un’ecografia proviene da www.meteoweek.com.

“Da responsabile della Lega mi sto muovendo con l'intera opposizione in Parlamento: faremo tutto il possibile per evitare che la cura non sia ...

Impossibile la didattica a distanza per una famiglia su 4

AGI - Niente scuola a distanza e didattica online per una famiglia su 4 (25,3%) che in Italia non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di ...

