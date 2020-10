Covid | 580 contagi in 24 ore nel Casertano | a Casal di Principe un positivo ogni 146 abitanti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Quasi 600 positivi in 24 ore nel, con quattro persone decedute. È l’allarmante dato reso noto dall’Asl di Caserta nel consueto report giornaliero: 580 i positivi in più rispetto a ieri, con una percentuale deiche schizza ad oltre il 30% dei tamponi processati (1836). Crescita esponenziale nei due comuni dichiarati zona rossa: a Marcianise si contano 285 positivi, quaranta in più rispetto a ieri, ad Orta di Atella 222 (ieri erano 200). Anche Caserta e Aversa, seconda città della provincia, fanno registrare incrementi da record: 42 più di ieri i positivi nel capoluogo (in totale sono 302),cinquanta ad Aversa (277 il dato complessivo). In totale, nel, sono 4312 le persone attualmente positive e assistite per la gran parte ...