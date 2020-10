Coronavirus, in Salento multisala disubbidisce e resta aperta: "Resistenza civile, il cinema è sicuro" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il cinema di Taviano resterà aperto "fino a quando non vi sarà una chiusura forzata". Il titolare: "Noi resteremo aperti, perché in questo momento storico il cinema è più che mai una forma di evasione e di arte che garantisce intrattenimento e apporto terapeutico in un periodo... Leggi su repubblica (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildi Taviano resterà aperto "fino a quando non vi sarà una chiusura forzata". Il titolare: "Noi resteremo aperti, perché in questo momento storico il; più che mai una forma di evasione e di arte che garantisce intrattenimento e apporto terapeutico in un periodo...

In Salento il multiplex Fasano di Taviano resta ... si è registrato solo un caso di positività al Covid-19. Il suo presidente Carlo Fontana ha scritto al premier Giuseppe conte e al ministro ...

In Salento il multiplex Fasano di Taviano resta ... si è registrato solo un caso di positività al Covid-19. Il suo presidente Carlo Fontana ha scritto al premier Giuseppe conte e al ministro ...