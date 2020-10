Blitz del Movimento Nazionale contro Conte: esposto striscione polemico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – A San Valentino Torio, in provincia di Salerno, il Movimento Nazionale ha inteso Contestare aspramente il nuovo DPCM appena varato dal presidente Conte. “Il nuovo DPCM è una cagata pazzesca”, questo il Contenuto dello striscione affisso dai militanti. “Il nuovo provvedimento – ha spiegato Francesco Carbone, responsabile agronocerino del Movimento Nazionale – dà l’ennesima, inaccettabile, stangata alle attività commerciali, imponendo una stretta a palestre, piscine ed attività ristorative che, pur parziale per queste ultime, condanna definitivamente la già provata economia del territorio salernitano e del sud in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – A San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ilha intesostare aspramente il nuovo DPCM appena varato dal presidente. “Il nuovo DPCM è una cagata pazzesca”, questo ilnuto delloaffisso dai militanti. “Il nuovo provvedimento – ha spiegato Francesco Carbone, responsabile agronocerino del– dà l’ennesima, inaccettabile, stangata alle attività commerciali, imponendo una stretta a palestre, piscine ed attività ristorative che, pur parziale per queste ultime, condanna definitivamente la già provata economia del territorio salernitano e del sud in ...

