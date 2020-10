Barcellona in crisi, Bartomeu vicinissimo alle dimissioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, è vicinissimo a rassegnare le dimissioni dopo 7 anni alla guida del club Josep Maria Bartomeu, dopo 7 anni alla guida del Barcellona come presidente, è vicinissimo a rassegnare le dimissioni. Insieme a lui andrebbero via anche i membri facenti parte del consiglio direttivo. La decisione a seguito … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del, Josep Maria, èa rassegnare ledopo 7 anni alla guida del club Josep Maria, dopo 7 anni alla guida delcome presidente, èa rassegnare le. Insieme a lui andrebbero via anche i membri facenti parte del consiglio direttivo. La decisione a seguito … L'articolo proviene da Inews.it.

CORNERNEWS24 : #Calcio - Crisi Barcellona, Bartomeu a un passo da dimissioni N.1 club potrebbe lasciare oggi, società in difficoltà - 24enrico : @juventusfc Beh dai il Barcellona è in crisi e per la partita clou del girone mandano una terna olandese. Come Koeman. - JuventusOnly : L'unico vero dramma sarebbe affrontare il Barcellona con il solo Demiral disponibile come centrale. Il resto sono d… - sportli26181512 : Juve-Barcellona, Coutinho ko nel Clasico: niente Champions: Blaugrana in piena crisi per la trasferta di Torino: di… - sportli26181512 : Real Madrid dalla crisi al trionfo: il Clasico è suo: (ANSA) - ROMA, 24 OTT - La stellina Ansu Fati non basta al Ba… -