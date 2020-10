Barcellona, comunicato ufficiale: Coutinho ko, salta la Juventus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nota ufficiale del Barcellona sull’infortunio di Coutinho: confermato l’infortunio alla coscia, niente match con la Juventus in Champions League Confermata la lesione muscolare per Philippe Coutinho: salta la sfida di Champions League contro la Juventus. Il fantasista brasiliano si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra come comunicato dal club blaugrana. Il Barça non ha reso per il momento noti i tempi di recupero. Oltre all’ex Liverpool e Bayern Monaco, Koeman per la gara dell’Allianz Stadium dovrà rinunciare anche allo squalificato Pique. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Notadelsull’infortunio di: confermato l’infortunio alla coscia, niente match con lain Champions League Confermata la lesione muscolare per Philippela sfida di Champions League contro la. Il fantasista brasiliano si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra comedal club blaugrana. Il Barça non ha reso per il momento noti i tempi di recupero. Oltre all’ex Liverpool e Bayern Monaco, Koeman per la gara dell’Allianz Stadium dovrà rinunciare anche allo squalificato Pique. Leggi su Calcionews24.com

