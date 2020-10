Super Castrovilli rilancia Fiorentina | Udinese ko 3-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Firenze, 25 ott. - (Adnkronos) - Lariassapora il gusto della vittoria che mancava da oltre un mese, dal successo con il Torino alla prima giornata di campionato,ando 3-2 l'al 'Franchi'. Grande protagonista del match, il numero 10 viola decide il match con una doppietta all'11' e al 51' e un assist per Milenkovic a segno di testa al 22'. Per i friulani non basta la doppietta di Okaka a segno al 43' e all'86'. In classifica i gigliati salgono a quota 7 agganciando Verona, Roma, Lazio e Cagliari in ottava posizione, mentre l'al 4° ko in 5 partite è 17° insieme al Bologna con soli tre punti. Partenza sprint della squadra di casa che passa in vantaggio dopo 11 minuti al termine di una splendida azione. Triangolazione sulla corsia destra che porta ...