Rugby | Garbisi | “Esordio in Nazionale un sogno ma resta l’amaro per il risultato”

(Di domenica 25 ottobre 2020) LaItaliana maschile di rygby è rientrata a Roma, assieme all’Italdonne, dopo la trasferta a Dublino per i recuperi del Sei Nazioni 2020. Gli uomini di Franco Smith sono stati sconfitti dall’Irlanda 50-17, ma nota positiva del match sono stati gli esordi in azzurro di tre giocatori che ad inizio anno facevano parte dell’Italia U20. Uno di questi è Paolo, che ha iniziato la sfida contro l’Irlanda da titolare concludendo con 12 punti personali. “Non sono soddisfatto a pieno della mia pzione. Una meta, arrivata a tempo scaduto, non può cancellare questo. È chiaro che sono contento per aver segnato mal’amaro per il risultato” ha spiegato il giovane azzurro. “Esordire inMaggiore per me ...