Neonata vittima di grave malore | la corsa in ospedale | poi la tragedia

(Di domenica 25 ottobre 2020) Una&e; purtroppo morta indopo essere stata portata via da casa in gravissime condizioni. Unadi sole sette settimane &e; morta indopo aver accusato unmentre si trovava a casa sua a Weoley Castle, quartiere residenziale suburbano a sud-ovest di Birmingham, in Inghilterra. La piccola ha sub&i;to …

Ultime Notizie dalla rete : Neonata vittima

ViaggiNews.com

Una neonata è purtroppo morta in ospedale dopo essere stata portata via da casa in gravissime condizioni. Una neonata di sole sette settimane è morta in ospedale dopo aver accusato un grave malore ...Un neonato viene dichiarato morto dopo il parto avvenuto solo alla 23esima settimane, il bimbo però sopravvive per 6 ore nella cella frigorifera.