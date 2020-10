Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuova ondata di Maltempo con temporali e venti fino a burrasca al Centro-Nord, la protezione civile segnala allerta arancione in Liguria e in Lombardia. "Una vasta saccatura atlantica, con contributo di aria più fredda di origine polare, determina - spiega il Dipartimento della Protezione civile - a partire dalla prossima nottata, condizioni di tempo spiccatamente perturbato su gran parte delle regioni settentrionali italiane, in progressiva estensione alle regioni centrali; in particolare i fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase di Maltempo sarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte - alle ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuova ondata dicon temporali e venti fino a burrasca al Centro-Nord, la protezione civile segnalaine in. "Una vasta saccatura atlantica, con contributo di aria più fredda di origine polare, determina - spiega il Dipartimento della Protezione civile - a partire dalla prossima nottata, condizioni di tempo spiccatamente perturbato su gran parte delle regioni settentrionali italiane, in progressiva estensione alle regioni centrali; in particolare i fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase disarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte - alle ...

ArpaPiemonte : Maltempo in arrivo da stasera, con precipitazioni a partire dalle zone alpine e dall'Appennino Ligure, in intensifi… - infoitinterno : Maltempo: scatta l'allerta gialla per piogge e temporali da mezzanotte di lunedì 26 ottobre/ le previsioni - InMeteo : Allerta meteo della Protezione Civile per Lunedì 26 Ottobre: forte maltempo al centro-nord - blusewillis : Maltempo in arrivo al centro-nord, allerta arancione in Liguria e Lombardia - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Maltempo in arrivo al centro-nord, allerta arancione in Liguria e Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo: allerta per pioggia e temporali nell'isola Agenzia ANSA Maltempo in arrivo, stato di attenzione in Veneto

Dal tardo pomeriggio di domani, lunedì 26 ottobre, sono previste precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali, anche con... Scopri di più ...

Maltempo in arrivo al centro-nord, allerta arancione in Liguria e Lombardia

Una vasta saccatura atlantica, con contributo di aria più fredda di origine polare, determina, a partire dalla prossima nottata, condizioni di tempo spiccatamente perturbato su gran parte delle region ...

Dal tardo pomeriggio di domani, lunedì 26 ottobre, sono previste precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali, anche con... Scopri di più ...Una vasta saccatura atlantica, con contributo di aria più fredda di origine polare, determina, a partire dalla prossima nottata, condizioni di tempo spiccatamente perturbato su gran parte delle region ...