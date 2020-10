F1 su TV8 | GP Portogallo 2020 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nella giornata odierna a Portimao si disputerà il Gran Premio di, dodicesimo atto del Mondialedi Formula Uno. Il Circus torna nel Paese lusitano per la prima volta dal 1996, tuttavia lo fa su un tracciato completamente inedito. Infatti una volta si correva all’Estoril, mentre in questosi gareggerà nell’autodromo dell’Algarve. Lapotrebbe peraltro essere storica, in quanto Lewis Hamilton ha l’opportunità di ottenere la vittoria numero 92 della carriera, superando definitivamente Michael Schumacher e diventando così il pilota più vincente di sempre nella storia della massima categoria automobilistica. Curiosamente, non bisogna dimenticare come, in passato, questo evento si sia già verificato in un’occasione proprio in ...