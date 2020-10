Elisabetta Gregoraci messaggi in codice e rivelazioni choc a Pierpaolo Pretelli: è giallo (Di domenica 25 ottobre 2020) Molti spettatori del Grande Fratello VIP 5 hanno capito che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli da qualche tempo parlano con una sorta di codice segreto, facendosi dei gesti particolari, tra carezze alle mani e altro. E così dopo i colpetti sul cuore, i fans del reality, hanno iniziato a osservare quello che avveniva tra i due. Si è capito che Elisabetta abbia una sorta di segreto del quale non può parlare, qualcosa che succede fuori e che lei non può rivelare. Questa notte la Gregoraci ha deciso di fare delle rivelazioni a Pierpaolo in bagno, dove entrambi si sono tolti i microfoni. Poi i due hanno continuato la conversazione a letto, dove Pierpaolo ha esclamato frasi come “Ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020) Molti spettatori del Grande Fratello VIP 5 hanno capito cheda qualche tempo parlano con una sorta disegreto, facendosi dei gesti particolari, tra carezze alle mani e altro. E così dopo i colpetti sul cuore, i fans del reality, hanno iniziato a osservare quello che avveniva tra i due. Si è capito cheabbia una sorta di segreto del quale non può parlare, qualcosa che succede fuori e che lei non può rivelare. Questa notte laha deciso di fare dellein bagno, dove entrambi si sono tolti i microfoni. Poi i due hanno continuato la conversazione a letto, doveha esclamato frasi come “Ma ...

