Ducati, Dovizioso: 'Parlare di titolo non ha senso, non siamo veloci' (Di domenica 25 ottobre 2020) Andrea Dovizioso non alza definitivamente bandiera bianca, ma è molto più che deluso dell'esito del suo GP di Teruel chiuso al 13° posto. "Non è dal brutto risultato di oggi che capisci che per il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Andreanon alza definitivamente bandiera bianca, ma è molto più che deluso dell'esito del suo GP di Teruel chiuso al 13° posto. "Non è dal brutto risultato di oggi che capisci che per il ...

OA_Sport : VIDEO MotoGP, GP Teruel 2020: gli highlights della gara. Il trionfo di Morbidelli, Ducati e Dovizioso affondano - Gazzetta_it : #MotoGP #Teruel #Dovizioso: 'Parlare di titolo non ha senso, brutto correre senza velocità' #Ducati - DanieleLenz96 : #Dovizioso: 'Oggi non ha senso parlare del titolo, dobbiamo parlare della velocità e questa che ci è mancata per lo… - ZaccagninoVito : @_kiss_the_rain @itsvengenzz ?? Non ricordavo il nome, ti ho cercato nelle notifiche. io speravo in Dovizioso, per l… - rikasta67 : @SkySportMotoGP con dovizioso che gira in 1.50.2 e lowes che gira in 1.51 alto .... a Ducati converrebbe far correre la v4 super leggera . -