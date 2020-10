Coronavirus, tampone positivo per Boniek: l’annuncio sui social (Di domenica 25 ottobre 2020) Zbigniew Boniek è risultato positivo al Coronavirus come lui stesso ha annunciato sui social, affermando anche di stare bene Il presidente delle federcalcio polacca Zbigniew Boniek ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Boniek ha rassicurato tutti dicendo di stare bene ma non specifica se è asintomatico o meno. Per lui ora scatta un periodo di isolamento. Niestety, mnie tez dopadł COVID-19. Czuje się dobrze, i mam nadzieje, ze szybko zobaczymy się na stadionach. Dbajcie o siebie👍👍, zdrowie jest jedno🤞🤞 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Zbigniewè risultatoalcome lui stesso ha annunciato sui, affermando anche di stare bene Il presidente delle federcalcio polacca Zbigniewha annunciato su Twitter di essere risultatoalper ilha rassicurato tutti dicendo di stare bene ma non specifica se è asintomatico o meno. Per lui ora scatta un periodo di isolamento. Niestety, mnie tez dopadł COVID-19. Czuje się dobrze, i mam nadzieje, ze szybko zobaczymy się na stadionach. Dbajcie o siebie👍👍, zdrowie jest jedno🤞🤞 — Zbigniew(@Zibi) October 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com

RegioneER : #Coronavirus. L'aggiornamento: su 17.612 tamponi, 1.180 nuovi positivi, di cui 619 asintomatici da screening region… - DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - LuigiF97101292 : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… - IlNovelli : Tampone positivo che devo fare? #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone Quando fare il tampone Covid dopo contatto con un positivo: domande e risposte Corriere della Sera Coronavirus: scuola materna chiusa a tempo indeterminato a Casal di Principe

Casal di Principe – La scuola materna Salvatore Nuvoletta, nel comune di Casal di Principe è stata chiusa fino a data da destinarsi. Lo ha deciso il sindaco Renato Natale, tramite apposita ordinanza.

Zangrillo: "Ha vinto chi voleva terrorizzare"

"Non dobbiamo aver paura perché, come detto più volte, non dobbiamo confondere il positivo al coronavirus con il contagiato potenzialmente infettante e soprattutto ammalato". Così Alberto Zangrillo, p ...

Casal di Principe – La scuola materna Salvatore Nuvoletta, nel comune di Casal di Principe è stata chiusa fino a data da destinarsi. Lo ha deciso il sindaco Renato Natale, tramite apposita ordinanza."Non dobbiamo aver paura perché, come detto più volte, non dobbiamo confondere il positivo al coronavirus con il contagiato potenzialmente infettante e soprattutto ammalato". Così Alberto Zangrillo, p ...