Coronavirus, screening di massa per gli abitanti di Arzano (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano ( Na) – Nel comune del Napoletano, dichiarato zona rossa per l'aumento di contagi da Covid, questa mattina è partito lo screening di massa sull'intera popolazione. Ad Arzano le quattro scuole della cittadina, sedi abituali dei seggi elettorali, sono aperte dalle 8 di stamane e fino alle 20 per effettuare test e tamponi sui cittadini con il cognome dalla A alla M; domani sempre dalle 8 alle 20, sarà la volta dei cittadini con cognome fino alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi al test dovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale. L'attività è svolta dalla Asl Napoli 2 Nord e dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della Protezione Civile.

