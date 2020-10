Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 1-2 La Diretta le formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento- Napoli non è soltanto l'unico derby campano in Serie A, ma è anche il derby tra i fratelli Roberto e Lorenzo Insigne nonchè la sfida tra Inzaghi e Gattuso, per anni compagni di squadra nel ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020)non è soltanto l'unico derby campano in Serie A, ma è anche il derby tra i fratelli Roberto e Lorenzo Insigne nonchè la sfida tra Inzaghi e Gattuso, per anni compagni di squadra nel ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Benevento 1-2* Napoli *(Petagna 68‘) #SSFootball - zazoomblog : PAGELLE BENEVENTO NAPOLI Top e Flop della partita - #PAGELLE #BENEVENTO #NAPOLI #della - LMDSportsJourno : Benevento Calcio vs S.S.C. Napoli Player Ratings -