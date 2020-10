Benevento-Napoli 1-2 | pagelle Magari ci fosse un fratello Insigne ogni domenica come avversario

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 ottobre 2020) MERET. Di nuovo tempo di chiusure, cara Ilaria, ma il nostro pipelet prediletto inserra la porta prima delle diciotto e fa il lockdown su quella malefica punizione di Sau aspirante Enigmista all’ultimo secondo. Una parata che da sola vale un voto alto – 7 Il voto ad Alex sta tutto là, caro Fabrizio, nella respinta finale all’assalto delsull’ultima punizione che Doveri, allo scadere del sesto minuto di recupero, decide di far battere. Tre punti portati a casa anche grazie a lui: equivale ad un gol. Bravo anche nel lanciare i suoi – 7 DI LORENZO. La destra è la corsia dove origina il gol streghesco di Robertino il fratellino. Per il resto si sfianca al solito e stavolta è più preciso nei cross – 6 Più in sintonia con Politano che con Lozano. Soffre un po’ qualche taglio – ...