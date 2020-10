Basket, Supercoppa A2 2020: ampia vittoria per Torino, Milano vince a Piacenza (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa anche la domenica della terza giornata della fase a gironi della Supercoppa 2020 di Serie A2 2020. Nel gruppo Verde Torino si è imposto sul campo di Monferrato con il punteggio di 73-106, mentre Tortona ha ottenuto un successo casalingo per 83-72 contro Biella. Nel gruppo Giallo è invece arrivata la vittoria di Milano sul campo di Piacenza, con i padroni di casa sconfitti con il punteggio di 77-84. Infine, nell’ultimo match di giornata, valido per il gruppo Azzurro, Trapani ha superato la Tramec Cento per 71-64. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa anche la domenica della terza giornata della fase a gironi delladi Serie A2. Nel gruppo Verdesi è imposto sul campo di Monferrato con il punteggio di 73-106, mentre Tortona ha ottenuto un successo casalingo per 83-72 contro Biella. Nel gruppo Giallo è invece arrivata ladisul campo di, con i padroni di casa sconfitti con il punteggio di 77-84. Infine, nell’ultimo match di giornata, valido per il gruppo Azzurro, Trapani ha superato la Tramec Cento per 71-64. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

