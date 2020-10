Anticipazioni Tempesta d’amore | puntata 27 ottobre 2020 | Lucy e Bela pronti a tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 25 ottobre 2020) Martedì 27– Il circo per salvare il pony:vogliono trovare a tutti i costi il modo per salvare il pony, ma servono loro duemila euro. Così dopo aver parlato a lungo su cosa fare, decidono di organizzare uno spettacolo circense dove far esibire il loro piccolo amico. Purtroppo però il risultato non è quello sperato e servono ancora molti soldi prima di arrivare alla somma necessaria. Nel frattempo Franzi insiste con Steffen, anche se lui si era dimostrato contrario e la sua perseveranza sembra aprire uno spiraglio e questo perchè la giovane gli ha fatto vedere quanto sia interessata al progetto ideato da lui. Michael intanto è deciso a salvare il suo matrimonio e ricorda a Natasha quanto sono stati felici insieme. Riassunto...