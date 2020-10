Aiuti alle imprese | Conte | “Ristori arriveranno direttamente sul conto | la legge già martedì” Esercenti | “Con Dpcm danno da 2 | 7 miliardi”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Le misure restrittive sono necessarie per frenare la curva dei contagi, ma ora servono subito anche i ristori. Lo dice il premier, lo dicono i partiti di governo, lo dicono le opposizioni, lo dicono le Regioni: bisogna fare presto con gliper le attività commerciali (e non solo) più colpite dal nuovoanti-coronavirus. “Sono pronti gli indennizzi per tutte le persone penalizzate”, ha annunciato Giuseppein conferenza stampa da Palazzo Chigi, presentando il nuovo provvedimento. “I ristorisulcorrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”, ha spiegato il premier. Non è l’unica misura prevista: “nuovi contributi a ...

Fontana3Lorenzo : Il nuovo #DPCM è un nuovo, durissimo, colpo inferto dal Governo alle attività economiche. E ancora non sappiamo, ne… - a42nno : RT @sole24ore: Nuovo #Dpcm, chiusura bar e ristoranti alle 18 e stop a piscine e palestre. #Conte: aiuti con bonifico sui #conticorrente. #… - sole24ore : Nuovo #Dpcm, chiusura bar e ristoranti alle 18 e stop a piscine e palestre. #Conte: aiuti con bonifico sui… - scimmiaintesta : @PoliticaPerJedi Non possono essere sempre i privati a supplire alle mancanze di questi governi di pagliacci con ta… - SpazioInter : Conte illustra il nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18, chiuse palestre e centri scommesse. Previsti aiuti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti alle

Ce l'abbiamo fatta in primavera, ce la faremo anche ora. Un Paese come l'Italia deve essere grande sempre". Aiuti economici alle attività che saranno chiuse: "I ristori arriveranno direttamente sul ...Supporto al drive-in per i tamponi e alle persone in quarantena per ché positive al coronavirus. La protezione civile di San Giorgio a Cremano prosegue il lavoro di sostegno relativo all’emergenza epi ...