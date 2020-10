‘Temptation Island 8’, Alessia Marcuzzi svela quale è stato per lei il momento più difficile nel reality, quale il falò che l’ha commossa e chi sono i due partecipanti che sono cambiati di più (Di sabato 24 ottobre 2020) Si è da poco conclusa l’ottava edizione di Temptation Island, il docu-reality che ogni anno appassiona milioni di telespettatori che da casa seguono con passione e costanza le dinamiche delle coppie in gara. A condurre il viaggio dei sentimenti delle sei coppie nip è stata Alessia Marcuzzi che ha raccontato passo passo gli sviluppi nei rispettivi villaggi, fino ai vari falò di confronto in cui alcuni sono usciti mano nella mano più innamorati di prima e in cui altri hanno deciso di intraprendere strade completamente diverse. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Alessia ha rivelato quale coppia l’ha coinvolta maggiormente e chi secondo il suo punto di vista ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020) Si è da poco conclusa l’ottava edizione di Temptation, il docu-che ogni anno appassiona milioni di telespettatori che da casa seguono con passione e costanza le dinamiche delle coppie in gara. A condurre il viaggio dei sentimenti delle sei coppie nip è statache ha raccontato passo passo gli sviluppi nei rispettivi villaggi, fino ai vari falò di confronto in cui alcuniusciti mano nella mano più innamorati di prima e in cui altri hanno deciso di intraprendere strade completamente diverse. Intervistata da Uomini e Donne Magazine,ha rivelatocoppia l’ha coinvolta maggiormente e chi secondo il suo punto di vista ...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - MeriGarrix : Per quanto riguarda le nuove entrate potevano fare scelte migliori, Bettarini e la Salemi sono carte già conosciute… - SoRpReSoNeEhH : Si mettono a parlare in inglese con milioni di spettatori che li guardano, si aspettano che nessuno li capisca? Pe… - M4RG3LO : @DonatellaEspos1 @SusiBallabio78 @Ri_Ghetto Oh guarda, la ex di Temptation island con la sua ex faccia - soundgarden24 : Raga ma che concorrenti di merda Bettarini , la tizia di Temptation island ma questa è una sciagura #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, ecco la promessa tradita da Pietro Gossip News