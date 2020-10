Snoop Dogg ha una Xbox Series X come frigo – VIDEO

(Di sabato 24 ottobre 2020)è senza dubbio tra le personalità più strane del mondo della musica, e oggi ha mostrato il suo: unaX. Per vendere di più sia Sony che Microsoft stanno utilizzando degli influencer, delle personalità di spicco con milioni di followers. Una lotta che continua, colpo dopo colpo, star dopo star, … L'articoloha unaproviene da Inews.it.

SomosXbox : Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - futpicante : Snoop Dogg luciendo la playera del Tri ?? - adriperpi7 : RT @SomosXbox: Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - Dexel27897 : RT @SomosXbox: Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - fabian9099 : RT @SomosXbox: Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX -

Ultime Notizie dalla rete : Snoop Dogg

Microsoft l ha fatto davvero: il frigo di Xbox Series X è realtà.. Snoop Dogg, il celebre rapper e produttore discografico statunitense, ha infatti mostrato in una Instagram Stories, immediatamente ca ...Snoop Dogg ha ricevuto come regalo di compleanno un frigorifero a forma di Xbox Series X e altri accessori, come una catena a tema Xbox.