Slovenia chiude i confini. FVG tra le 14 regioni italiane considerate pericolose (Di sabato 24 ottobre 2020) La Slovenia chiuderà da lunedì i confini con l'Italia, quindi anche con il Friuli Venezia Giulia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese (entro 12 ore) per raggiungere altre destinazioni. Lo riportano i media locali rifacendosi a una decisione del governo di Lubiana presa nella tarda serata di ieri in seguito all'aggravarsi dell'epidemia da Covid-19. Non si escludono controlli sanitari ai valichi. Sarebbero esclusi dalla disposizione, i lavoratori transfrontalieri.Il Friuli Venezia Giulia è considerata dalle autorità slovene una tra le 14 regioni italiane zona rossa. "Alla luce della decisione di Lubiana di chiudere da lunedì prossimo l'ingresso dei cittadini ...

