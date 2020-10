Roma, Smalling lavora ancora a parte: salta anche il Milan (Di sabato 24 ottobre 2020) Chris Smalling non giocherà Milan-Roma, il difensore inglese ha lavorato a parte anche questa mattina Chris Smalling non sarà convocato da Paulo Fonseca per Milan-Roma, partita in programma lunedì sera alle 20:45. La notizia è stata riportata da Sky Sport. Il difensore inglese ha lavorato a parte anche questa mattina nel corso dell’allenamento di rifinitura dei giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Chrisnon giocherà, il difensore inglese hato aquesta mattina Chrisnon sarà convocato da Paulo Fonseca per, partita in programma lunedì sera alle 20:45. La notizia è stata riportata da Sky Sport. Il difensore inglese hato aquesta mattina nel corso dell’allenamento di rifinitura dei giallorossi. Leggi su Calcionews24.com

