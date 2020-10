Roma, manifestazione contro il coprifuoco a piazza del Popolo (Di domenica 25 ottobre 2020) Tensione a Roma dove un centinaio di persone si sono radunate a piazza del Popolo per protestare contro il coprifuoco imposto dal governatore della Regione Nicola Zingaretti. Durante il corteo, iniziato alla mezzanotte, i manifestanti hanno lanciato lacrimogeni e bombe carta. In fiamme alcuni motorini parcheggiati nella zona. Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni esponenti di gruppi di estrema destra e ultras. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 ottobre 2020) Tensione adove un centinaio di persone si sono radunate adelper protestareilimposto dal governatore della Regione Nicola Zingaretti. Durante il corteo, iniziato alla mezzanotte, i manifestanti hanno lanciato lacrimogeni e bombe carta. In fiamme alcuni motorini parcheggiati nella zona. Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni esponenti di gruppi di estrema destra e ultras. L'articolo proviene da Italia Sera.

fanpage : Manifestazione contro il #coprifuoco a Roma, altissima tensione in centro, lancio di bombe carta e fumogenti - enpaonlus : Manifestazione “Giustizia per i Cinghiali” a Roma, Enpa: sospendete immediatamente il protocollo “ammazza cinghiali… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Piero_Strada : RT @CaressaGiovanni: Provocazione dei fascisti di Forza Nuova: lanciano una manifestazione alle 23 in centro a Roma - cavalierepadano : RT @danielamartani: Ero alla manifestazione a Roma, ho incontrato persone che conosco che hanno attività e ristoranti venuti con l'intento… -