Patty Pravo, la confessione sconvolgente: "Non riuscivo a respirare, ho creduto di morire" (Di sabato 24 ottobre 2020) Patty Pravo ha rischiato di morire. La nota diva star della musica italiana ha confessato qualche tempo fa al settimanale Gente di aver sofferto di un problema di salute. I fatti risalgono al 2012, tuttavia per la cantante il ricordo è ancora vivo. Ecco cosa ha dichiarato. Secondo quanto dichiarato sulla rivista, tempo fa Patty Pravo ha dovuto fare i conti con un problema serio. Nel corso del 2012, infatti, la cantante era impegnata nel suo tour estivo "La Luna Tour". Tuttavia, per questioni di salute si è trovata costretta a interromperlo, annullando gli ultimi 14 concerti previsti. Attraverso un comunicato stampa diramato dalla sua manager ha fatto sapere di aver sofferto di attacchi di panico. La star della musica italiana è tornata a parlare di quel periodo buio sul settimanale ...

