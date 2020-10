LIVE Moto3 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | pole sensazionale di Raul Fernandez che precede Arbolino e Vietti!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE QUALIFICHE 14.00 Grazie per la cortese attenzione, il sabato dellasi chiude qui. A più tardi con le dirette di MotoGP e Moto2. Buon proseguimento di giornata! 13.58 Grandissimadiche, da solo, ha fatto il vuoto!! Quintaper lui, mentrestupisce dopo lo stop di una settimana fa. Bene Vietti terzo, mentre Arenas è quinto 13.57 CLASSIFICA QUALIFICHE 1 25 R.1:57.199 2 14 T.+0.231 3 13 C. VIETTI +0.345 4 2 G. RODRIGO +0.362 5 75 A. ARENAS +0.477 6 71 A. SASAKI +0.510 7 5 J. MASIA +0.612 8 27 K. TOBA +0.623 9 24 T. SUZUKI +0.638 10 79 A. ...