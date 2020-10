La Terra, Il cielo, I corvi: Recensione (Di sabato 24 ottobre 2020) photo credits: lacasasenzanord Da un po’ di anni a questa parte, uno dei fumetti che puntualmente attendo di più è quello scritto da Teresa Radice e Stefano Turconi, infatti anche quest’anno non sono rimasto deluso! Ma c’è da dire che questa volta con “La Terra, Il cielo, I corvi”, sempre edito da BAO Publishing, hanno creato qualcosa di straordinario. Una storia che ci farà viaggiare in compagnia di 3 soldati attraverso i boschi ghiacciati delle Russia, in un periodo storico non propriamente felice. Con questa storia Radice e Turconi si sono assolutamente superati. Non era una cosa semplice, perché la coppia sia nel lavoro che nella vita, ha nel loro curriculum dei lavori di assoluto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) photo credits: lacasasenzanord Da un po’ di anni a questa parte, uno dei fumetti che puntualmente attendo di più è quello scritto da Teresa Radice e Stefano Turconi, infatti anche quest’anno non sono rimasto deluso! Ma c’è da dire che questa volta con “La, Il, I”, sempre edito da BAO Publishing, hanno creato qualcosa di straordinario. Una storia che ci farà viaggiare in compagnia di 3 soldati attraverso i boschi ghiacciati delle Russia, in un periodo storico non propriamente felice. Con questa storia Radice e Turconi si sono assolutamente superati. Non era una cosa semplice, perché la coppia sia nel lavoro che nella vita, ha nel loro curriculum dei lavori di assoluto ...

