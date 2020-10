Inter, Conte: “Abbiamo dominato, Lukaku è cresciuto ancora. Eriksen…” (Di sabato 24 ottobre 2020) Mister Antonio Conte è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Genoa-Inter: "Abbiamo comandato la partita fin dall’inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco - dichiara Conte. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col ‘Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c’è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. Di solito, certe situazioni le provi con un mese di ritiro e tutte le amichevoli. Invece noi siamo costretti a provarle in gare ufficiali. E continueremo a doverle provare in gare ufficiali. Ma sono Contento di Kolarov. E può giocare anche da esterno. Lukaku ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Mister Antoniovenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Genoa-: "Abbiamo comandato la partita fin dall’inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco - dichiara. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col ‘Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c’è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. Di solito, certe situazioni le provi con un mese di ritiro e tutte le amichevoli. Invece noi siamo costretti a provarle in gare ufficiali. E continueremo a doverle provare in gare ufficiali. Ma sononto di Kolarov. E può giocare anche da esterno....

