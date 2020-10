Inter, caos Hakimi: negativo al tampone. Sarà in campo col Genoa? (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche il secondo tampone ha dato esito negativo: Hakimi è in viaggio verso Genova per raggiungere i compagni. Ma la Lega darà l’ok per farlo giocare? A poche ore da Genoa-Inter regna un grande Interrogativo: Achraaf Hakimi sarà della partita? Nella mattinata odierna è arrivato il risultato del secondo tampone a cui l’ex-Real e Dortmund si è sottoposto dopo la positività di mercoledì scorso. L’esito è stato negativo, per la seconda volta in poche ore. Adesso il calciatore ha già lasciato l’isolamento fiduciario a cui era stato sottoposto prima della sfida di Champions ed è in viaggio verso Genova, dove raggiungerà i compagni di squadra ... Leggi su zon (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche il secondoha dato esitoè in viaggio verso Genova per raggiungere i compagni. Ma la Lega darà l’ok per farlo giocare? A poche ore daregna un granderogativo: Achraafsarà della partita? Nella mattinata odierna è arrivato il risultato del secondoa cui l’ex-Real e Dortmund si è sottoposto dopo la positività di mercoledì scorso. L’esito è stato, per la seconda volta in poche ore. Adesso il calciatore ha già lasciato l’isolamento fiduciario a cui era stato sottoposto prima della sfida di Champions ed è in viaggio verso Genova, dove raggiungerà i compagni di squadra ...

