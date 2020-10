Inizia il coprifuoco, partono gli scontri a Napoli: lancio di oggetti e lacrimogeni, tensione alle stelle (Di sabato 24 ottobre 2020) Scene di guerriglia urbana. Duri scontri a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all’altezza della sede della Regione Campania. È qui che è esplosa la tensione tra alcuni dei manifestanti impegnati in un corteo contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca per fronteggiare l’aumento dei contagi e le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa. scontri a Napoli all’inizio del coprifuoco Gli scontri a Napoli hanno avuto inizio allo scoccare delle 23. Cioè all’orario di inizio del coprifuoco previsto dall’ordinanza regionale. A dare il via, un lancio di oggetti contro le forze ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) Scene di guerriglia urbana. Duri, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all’altezza della sede della Regione Campania. È qui che è esplosa latra alcuni dei manifestanti impegnati in un corteo contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca per fronteggiare l’aumento dei contagi e le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa.all’inizio delGlihanno avuto inizio allo scoccare delle 23. Cioè all’orario di inizio delprevisto dall’ordinanza regionale. A dare il via, undicontro le forze ...

Tg3web : Superano quota duemila i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Campania, il dato più alto di sempre in questa region… - SecolodItalia1 : Inizia il coprifuoco, partono gli scontri a Napoli: lancio di oggetti e lacrimogeni, tensione alle stelle… - infoitsalute : Coronavirus Italia, bollettino 23 ottobre: inizia il coprifuoco, 91 morti - pesorati : Si inizia a parlare del nuovo dpcm con coprifuoco nazionale dalle 18, secondo le indiscrezioni dovrebbero sfornarlo… - karaikatsudon : ma seriamente stanno protestando per un coprifuoco che inizia alle undici di notte, con l'inverno che arriva, e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia coprifuoco Inizia il coprifuoco. E adesso si valuta di sigillare Milano La Verità Inizia il coprifuoco, partono gli scontri a Napoli: lancio di oggetti e lacrimogeni, tensione alle stelle

Scene di guerriglia urbana. Duri scontri a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all’altezza della sede della Regione Campania. È qui che è esplosa la tensione tra alcuni dei ...

Covid19 e contraddizioni decreti, “la prevenzione del contagio dovrebbe iniziare negli ospedali”

“la prevenzione del contagio dovrebbe iniziare negli ospedali” 08:51Covid. La scuola non si chiude. Nonostante la Azzolina 08:40Coronavirus, controlli a tappeto degli agenti a Palermo, il Tenente: ...

Scene di guerriglia urbana. Duri scontri a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all’altezza della sede della Regione Campania. È qui che è esplosa la tensione tra alcuni dei ...“la prevenzione del contagio dovrebbe iniziare negli ospedali” 08:51Covid. La scuola non si chiude. Nonostante la Azzolina 08:40Coronavirus, controlli a tappeto degli agenti a Palermo, il Tenente: ...