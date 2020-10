Ingegnere biomedico | Arti Ahluwalia abita già nel futuro

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ci sono un’astrofisica, una neuroscienziata, un’economista e un’esperta di bioingegneria. Se fosse l’incipit della classica storiella potremmo fermarci qui. Siccome invece si tratta della terza edizione del festival L’eredità delle Donne (live alla Manifattura Tabacchi di Firenze e in streaming #EDD2020) di professioniste che non solo vogliono cambiare il mondo, ma hanno i numeri per farlo, ce ne sono moltissime. Dall’anestesista di Lodi che per prima ha diagnosticato il Covid in Italia, Annalisa Malara, alla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, dall’unica italiana inserita fra le 100 Women Role Model 2019 (l’avvocata di finanza Claudia Parzani) alla direttrice della Peggy Guggenheim Collection, Karole P.G. Vail, alla leader ambientalista Federica Gasbarro, fino alla scrittrice e regista Cristina Comencini. Donne che si muovono in campi diversi, e che in questa kermesse diretta da Serena Dandini (frutto di un progetto di Elastica e Fondazione CR Firenze, con il supporto di Gucci) si confrontano sullo scenario del mondo post-Covid e delle sfide poste da questo contesto. Esempio emblematico è il panel Letters from the Future, che ha come protagoniste scienziate impegnate quotidianamente nello studio di soluzioni 4.0 in ambiti come l’intelligenza artificiale, le scienze cognitive o la bioingegneria. Proprio di quest’ultima è docente all’Università di Pisa la professoressa Arti Ahluwalia, direttrice del Centro di Ricerca «E. Piaggio», che si occupa in particolare dello sviluppo della tecnologia applicata alla soluzione di problematiche complesse come la salute, l’uso delle risorse, i grandi cambiamenti climatici e la crisi ambientale.