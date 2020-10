(Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 43 di «Vanity Fair», in edicola fino al 27 ottobre. Un uomo affronta i mezzi antisommossa a Ferguson, Missouri. Qui, Michael Brown, 18 anni, il 9 agosto 2014 muore dopo essere stato colpito da proiettili sparati da un agente di polizia. La rabbia dei residenti afroamericani di questo sobborgo di St. Louis occupa le strade e accende la protesta.

SkyTG24 : Francia, incendio nella fabbrica di Nutella più grande del mondo - MarcG_69 : RT @paoloigna1: Un altro grande incendio - paoloigna1 : Un altro grande incendio - luca_biasi : Renzi insiste sulla scarsità posti terapia intensiva: come a dire che in corso di grande incendio più che a ingaggi… - PrudenzanoAnton : Il grande incendio di Giorgio Falco Giorgia Tolfo racconta su @illibraio 'Flashover' -

Ultime Notizie dalla rete : grande incendio

Vanity Fair.it

Per la prima volta nella storia dell’America, una maggioranza antirazzista sta emergendo per dare vita a un mondo oltre l’idolatria dei padri fondatori. Le parole di uno scrittore importante ...Era un 22 ottobre, quello del 1977, quando Piero Ottone scese dalla cattedra dalla quale aveva insegnato all'Italia il vero giornalismo libero e liberale. Ricordo quel giorno come fosse oggi. Ci ritro ...