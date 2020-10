GF Vip: Balotelli volgare con Dayana, Signorini furioso (Di sabato 24 ottobre 2020) Doveva essere la serata dell’incontro dentro la Casa del Grande Fratello Vip tra Enock Barwuah e Mario Balotelli. E invece è stata quella dove Super Mario ha dovuto chiedere scusa a Dayana Mello per una battutaccia. Mario Balotelli ne ha combinata un’altra, una Balotellata. Ospite della Casa del Grande Fratello Vip il fratello maggiore di Enock non si è limitato a ridere e scherzare con il fratello, aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Doveva essere la serata dell’incontro dentro la Casa del Grande Fratello Vip tra Enock Barwuah e Mario. E invece è stata quella dove Super Mario ha dovuto chiedere scusa aMello per una battutaccia. Marione ha combinata un’altra, una Balotellata. Ospite della Casa del Grande Fratello Vip il fratello maggiore di Enock non si è limitato a ridere e scherzare con il fratello, aArticolo completo: dal blog SoloDonna

Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - EPicanzio : RT @CalcioFinanza: Il Codacons chiede la chiusura del GF Vip dopo la battuta di Balotelli - FrajamaMatahari : @berlusconi Nella casa del Grande Fratello Vip entra Mario Balotelli per la gioia di suo fratello Enock Barwuah e i… - FrajamaMatahari : @berlusconi B.SERA Presidente disturbo sempre,ma questo cosa di ierisera è stato VERGONGNOSO.Lei deve andare legge… - GianVand : RT @CalcioFinanza: Il Codacons chiede la chiusura del GF Vip dopo la battuta di Balotelli -