F1, Charles Leclerc: “Contento del lavoro svolto, domani cerchiamo di confermarci in gara” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il monegasco Charles Leclerc può ritenersi molto soddisfatto del quarto posto delle qualifiche del GP di Portogallo, sede del round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, il pilota della Ferrari è riuscito a portare la sua SF1000 in seconda fila, eguagliando il miglior risultato in stagione ottenuto a Silverstone (Gran Bretagna) e all’Eifel (Germania). E’ chiaro che le aspettative di Charles sono quelle di confermarsi anche in gara, visti i problemi in terra tedesca, soprattutto nel primo stint. Da questo punto di vista, la strategia di partire con le medie potrebbe dare dei vantaggi al ferrarista. Oggi Charles ha dato conferme sulle sue grandi qualità in termini di velocità pura. domani, sarà necessario avere un’ottima performance sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Il monegascopuò ritenersi molto soddisfatto del quarto posto delle qualifiche del GP di Portogallo, sede del round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, il pilota della Ferrari è riuscito a portare la sua SF1000 in seconda fila, eguagliando il miglior risultato in stagione ottenuto a Silverstone (Gran Bretagna) e all’Eifel (Germania). E’ chiaro che le aspettative disono quelle di confermarsi anche in gara, visti i problemi in terra tedesca, soprattutto nel primo stint. Da questo punto di vista, la strategia di partire con le medie potrebbe dare dei vantaggi al ferrarista. Oggiha dato conferme sulle sue grandi qualità in termini di velocità pura., sarà necessario avere un’ottima performance sulla ...

SkySportF1 : Spegne 23 candeline @Charles_Leclerc ? «Sono sicuramente nato per correre. Nato per vincere? La mentalità c'era gi… - LucaZucchetti98 : RT @PieroLadisa: Anche oggi #Leclerc è stato straordinario. La P4 è a dir poco miracolosa con il mezzo che si ritrova a disposizione. La Fe… - LucaZucchetti98 : RT @vmonegasque: Ogni volta che date a Charles del bambino incompetente che non merita la Ferrari vi farei vedere questa qualifica e le alt… - Curva130R : RT @PieroLadisa: Anche oggi #Leclerc è stato straordinario. La P4 è a dir poco miracolosa con il mezzo che si ritrova a disposizione. La Fe… - OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “Contento del lavoro svolto, domani cerchiamo di confermarci in gara” -